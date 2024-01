Klirrend kaltes Winterwetter mit Sonne und etwas Schnee

Offenbach (dpa/lhe) - Der Winter kehrt mit Minustemperaturen und etwas Schnee nach Hessen zurück. «Die seit Wochen anhaltende, außergewöhnlich milde Westwetterlage, die uns reichlich Regen und Hochwasser beschert hat, neigt sich nun endgültig dem Ende zu», sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschem Wetterdienst am Samstag in Offenbach vorher. «Die Wetterlage stellt sich grundlegend auf Winter um.»

Der Sonntag beginnt mit dichten Wolken, aus denen es mancherorts schneit. Ab dem Mittag zeigt sich zunehmend die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen sinken auf minus zwei Grad in Nordhessen und auf plus drei Grad an Rhein und Main. In der Nacht zum Montag wird es dann überall frostig.