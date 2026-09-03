Fußball-Nationalmannschaft

Klopp besucht VfB - Was Hoeneß über das Treffen sagt

Zum ersten Mal lernt VfB-Coach Sebastian Hoeneß Bundestrainer Jürgen Klopp persönlich kennen. Er äußert sich angetan.

Sebastian Hoeneß tauschte sich zu Beginn der Woche mit Bundestrainer Jürgen Klopp über die Nationalmannschaftsperspektive der Spieler des VfB Stuttgart aus. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Sebastian Hoeneß tauschte sich zu Beginn der Woche mit Bundestrainer Jürgen Klopp über die Nationalmannschaftsperspektive der Spieler des VfB Stuttgart aus. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat das Treffen mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp als «super angenehm» empfunden. «Es war das erste Mal, dass ich ihn kennenlernen durfte. Wir haben uns sehr gefreut über das Treffen und natürlich freuen wir uns, wenn er direkt vor Ort ist und das Interesse zeigt, mit uns zusammenzuarbeiten», berichtete der 44-Jährige vor dem Stuttgarter Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky). «Das ist was sehr, sehr Positives.»

Am Montag hatte der gebürtige Stuttgarter Klopp das VfB-Training besucht. Auch das 1:5 der Schwaben im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison beim FC Bayern hatte sich Klopp zuvor angeschaut und den Münchnern mit Trainer Vincent Kompany einen Besuch abgestattet. Der 59-Jährige macht gerade eine Art Rundtour zu verschiedenen Erstligisten.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann wird seinen ersten Nationalmannschaftskader am 17. September benennen. Vier Tage nach der Nominierung versammelt Klopp sein Aufgebot im DFB-Stammquartier in Herzogenaurach. Am 24. September steht in der Nations-League-Gruppenphase in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande das große Klopp-Debüt an. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp schaute Anfang der Woche beim Training des VfB vorbei. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp schaute Anfang der Woche beim Training des VfB vorbei. (Archivbild)

Hoeneß: Klopp zeigte sich offen

Er habe sich über «vieles» mit Klopp ausgetauscht, sagte Hoeneß. Klopp habe sich sehr viel Zeit genommen, er habe mit ihm über eine Stunde zusammengesessen und der Bundestrainer habe sich auch den einen oder anderen Spieler geschnappt. «Wir haben natürlich auch über Perspektiven von Spielern gesprochen Aber auch da ist er total offen», so der VfB-Coach. Als ein Kandidat für die Nationalelf gilt auch Stuttgarts Neuzugang Dzenan Pejcinovic.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Irgendwann»: Wehrle traut Hoeneß auch Bundestrainer-Job zu
VfB Stuttgart

«Irgendwann»: Wehrle traut Hoeneß auch Bundestrainer-Job zu

VfB-Boss Alexander Wehrle spricht über die Job-Aussichten von Trainer Sebastian Hoeneß. Für ihn ist die Sache klar: Alles scheint möglich.

08.08.2026

VfB-Trainer Hoeneß: Geheimnis um den Undav-Ersatz
Fußball-Bundesliga

VfB-Trainer Hoeneß: Geheimnis um den Undav-Ersatz

Wer nimmt gegen die Bayern die Position des gesperrten Deniz Undav ein? Stuttgarts Coach lässt sich nicht in die Karten blicken - und äußert sich zur Entschuldigung des Bundestrainers.

17.04.2026

Medien: Türkei-Interesse an VfB-Coach Sebastian Hoeneß
Fußball

Medien: Türkei-Interesse an VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Nach dem Rekordverkauf von Nick Woltemade und der ungewohnt deutlichen Kritik kursieren Gerüchte um den Trainer des VfB. Sebastian Hoeneß hat aber noch einen Vertrag bis 2028 in Stuttgart.

03.09.2025

Bundesliga

VfB-Coach Hoeneß: Führich hat Chancen auf Nationalelf erhöht

Stuttgarts Trainer lobt den Flügelspieler nach dessen Traumtor gegen Union Berlin in höchsten Tönen. In den Plänen für die kommenden Länderspiele dürfte Führich eine Rolle spielen, meint Hoeneß.

09.03.2024

DFB-Pokal

Wie Sebastian Hoeneß beim VfB erfolgreich ist

Der VfB Stuttgart überrascht und plant den nächsten Coup im DFB-Pokal. Ein Erfolgsfaktor ist der Trainer aus einer berühmten Fußball-Familie, der künftig beim FC Bayern infrage kommen könnte.

05.12.2023