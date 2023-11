Klose: Erstem «Childhood-Haus» sollten weitere folgen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dem ersten hessischen «Childhood-Haus» am Universitätsklinikum in Frankfurt werden nach den Erwartungen von Sozialminister Kai Klose (Grüne) weitere folgen. «Dieses Konzept ist weltweit anerkannt, weil es den Kinderschutz von den Kindern her denkt», sagte er in einem dpa-Interview vor der Eröffnung des Frankfurter «Childhood-Hauses» am Montag.