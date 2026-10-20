Knossi trauert um Streaming-Kollegen Adam Wolke
Streamer Knossi teilt auf Instagram eine traurige Nachricht: Sein guter Freund und Streaming Kollege Adam Wolke ist gestorben.
Berlin (dpa) - Entertainer und Streamer Jens «Knossi» Knossalla trauert um seinen Freund und Streamer-Kollegen Adam Wolke. «In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist», schrieb Knossi in einem gemeinsamen Post mit Verena Ullrich auf Instagram. «Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet. Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist.»
Wolkes Management bestätigte auf Nachfrage den Tod des Streamers, der als SkylineTV bekannt und vor allem auf der Plattform Twitch aktiv war. Wolke wurde laut Medienberichten nur 36 Jahre alt und lebte zuletzt in Frankfurt am Main. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.