Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD sollen starten

Wiesbaden (dpa) - Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD für ein mögliches neues Regierungsbündnis in Hessen sollen am Mittwoch beginnen. Wie die hessische CDU am Dienstag mitteilte, ist zum Auftakt in Wiesbaden am frühen Nachmittag ein Pressestatement geplant. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hatte Ende vergangener Woche erklärt, mit den Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen zu wollen. Zunächst war der Dienstag als möglicher Starttermin der Gespräche genannt worden.