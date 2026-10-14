Heizungsunfall?

Kohlenmonoxid-Alarm in Mehrfamilienhaus – fünf Verletzte

Weil eine Familie über Kopfschmerzen klagt, wird am späten Dienstagabend die Feuerwehr gerufen. Der Kohlenmonoxid-Melder schlägt Alarm – 15 Personen müssen evakuiert werden.

Möglicherweise durch eine Heizung wurden fünf Anwohner eines Frankfurter Mehrfamilienhauses vergiftet. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa
Möglicherweise durch eine Heizung wurden fünf Anwohner eines Frankfurter Mehrfamilienhauses vergiftet. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - In der Nacht auf Mittwoch sind in Frankfurt am Main fünf Menschen mutmaßlich durch Kohlenmonoxid vergiftet worden. Die betroffenen Anwohner seien in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zehn weitere Personen mussten demnach bei der Räumung durch die Einsatzkräfte ebenfalls das Haus verlassen, durften nach ersten Untersuchungen aber vor Ort bleiben. 

Die Feuerwehr war am späten Dienstagabend in den Stadtteil Höchst ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine vierköpfige Familie über Kopfschmerzen geklagt. Kohlenmonoxid-Melder der Rettungskräfte hatten angeschlagen. Die Werte lagen laut Mitteilung deutlich über dem Grenzwert. Die Ursache für die gesundheitsschädlichen Werte könnte in Verbindung mit der Heizung des Hauses stehen. 

Das geruchlose und unsichtbare Gas sei schon in kleinen Mengen lebensbedrohlich, warnte die Feuerwehr. «Regelmäßige Wartungen von Heizungsanlagen und die Installation von CO-Meldern können Leben retten.»

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