Bild
Drogenhandel

Koks im Seecontainer: Mutmaßliche Dealer verhaftet

In einem Container im Hamburger Hafen finden Ermittler über 200 Kilogramm Kokain. Die Spur führt sie ins Rhein-Main-Gebiet.

In einem Seecontainer wurden die Beamten fündig. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
In einem Seecontainer wurden die Beamten fündig. (Symbolbild)

Groß-Gerau/Frankfurt/Hamburg (dpa) - Nach dem Fund von über 200 Kilogramm Drogen im Hamburger Hafen sind in Frankfurt am Main und im südhessischen Landkreis Groß-Gerau sechs mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Gegen fünf von ihnen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft, Zollfahndung und Polizei Frankfurt mit. 

Bereits am Jahresbeginn hatten die Behörden den Angaben zufolge in einem mit Spachtelmasse beladenen und aus Brasilien stammenden Seecontainer 220 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Spur führte die Ermittler ins Rhein-Main-Gebiet, dort klickten am Mittwoch die Handschellen. Zudem wurden sieben Wohn- und Geschäftsräume im Kreis Groß-Gerau, Dortmund und in Frankfurt durchsucht.

