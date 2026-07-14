Kollege KI: Wie Künstliche Intelligenz im Finanzamt hilft

Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Sie heißen «Maxi», «Kibus» oder «Kicc» und sollen die Arbeit der Steuerfahnder erleichtern: Hessen setzt in seiner Finanzverwaltung zunehmend auf die Hilfe von KI. «Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck – sie ist unser Werkzeug, um Steuergerechtigkeit im 21. Jahrhundert durchzusetzen», erklärte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) beim Besuch von Finanzämtern in Gießen und Wiesbaden. «Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für menschliche Expertise, sondern verstärkt sie passgenau.»

«Maxi» ersetzt mühsames Nachschlagen in Gesetzestexten

Beispielsweise entlaste die KI «Maxi» die Beschäftigten durch schnelle Recherche in Gesetzen, Handbüchern und internen Dokumenten – und ermögliche so eine zügigere Bearbeitung von Steuerfällen, wie das Ministerium erläuterte. Der digitale Wissensassistent könne zudem komplette Texte aus mehr als 100 Sprachen übersetzen. Mit Blick auf den Datenschutz und Datensicherheit laufen die Programme vollständig in der hessischen Steuercloud auf besonders geschützten Servern in Deutschland, wie das Ministerium erläuterte.

«Kibus» hilft bei der Suche nach Verdachtsfällen

«Kibus» werde eingesetzt, um Steuerhinterziehung systematisch zu erkennen – selbst in Massendaten. Das Tool kann nach Angaben des Ministeriums große Datenmengen auswerten, verborgene Tatbestände aufdecken und komplexe Zusammenhänge in Daten erkennen. «Kibus hilft dabei, Relevantes zu finden – selbst wenn nicht im Voraus klar ist, wonach gesucht wird», erläuterte das Ministerium. Das sei besonders bei der Auswertung von Datenleaks oder komplexen Steuergestaltungen von unschätzbarem Wert.

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Im Kampf gegen Cum-Cum-Deals hilft «Kicc»