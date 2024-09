Kollision auf Landstraße - 54-jähriger Motorradfahrer stirbt

Kassel (dpa/lhe) - Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Kassel tödlich verunglückt. Er prallte mit dem Wagen einer entgegen kommenden Autofahrerin zusammen, als diese gerade links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und Kaufungen-Niederkaufungen wurde der 54-Jährige am Abend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die drei Fahrzeuginsassen des Autos und die Fahrerin eines dahinter fahrenden Pkw erlitten einen Schock.