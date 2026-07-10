Landesgrenze Thüringen-Hessen

Kollision mit Traktor: Motorradfahrer schwerstverletzt

Ein Traktorfahrer beabsichtigt, links abzubiegen. Dabei kommt es zum Crash. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Tann (dpa) - Ein Motorradfahrer aus dem thüringischen Arnstadt ist bei einem Unfall in Osthessen schwerstverletzt worden. Der 66-Jährige war am Nachmittag in Richtung Tann (Landkreis Fulda) unterwegs, als sein Fahrzeug mit einem Traktor kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Traktorfahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und erlitt einen Unfallschock. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die L3175 war an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.

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