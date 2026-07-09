Kommt die Bundeswehr zurück nach Sigmaringen?

Sigmaringen/Berlin (dpa/lsw) - Weil für die neuen Rekruten des Wehrdienstes mehr Platz benötigt wird, will die Bundeswehr eine ehemalige Kaserne in Baden-Württemberg möglicherweise wieder reaktivieren. Einer von acht möglichen Standorten in Deutschland sei die ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne mit dem dortigen Standortübungsplatz, teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit.

Das Gelände eigne sich aufgrund seiner Lage, seiner Infrastruktur und seiner Kapazitäten besonders gut für den neuen Wehrdienst, hieß es. Eine finale Entscheidung über die Reaktivierung sei aber noch nicht getroffen. Man gehe bei den Planungen nun in die nächste Phase. Man werde mit allen relevanten Akteuren die Möglichkeiten und Herausforderungen einer zukünftigen Nutzung vor Ort erörtern, teilte das Ministerium mit.

Stadt begrüßt Interesse der Bundeswehr

Die Stadt Sigmaringen begrüßte das Interesse der Bundeswehr an der ehemaligen Kaserne. Stadt und Gemeinderat wünschten sich eine Wiederansiedlung der Bundeswehr, sagte Bürgermeister Marcus Ehm. Wie man mit der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge umgehe, die auf Teilen des Areals untergebracht sei, müssten Bund und Land klären, teilte die Stadt mit.

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Das Verteidigungsministerium hatte bereits im Herbst 2025 die Umwandlung ehemaliger Militärstandorte ausgesetzt und das mit einem höheren Bedarf wegen der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr begründet. Im Südwesten waren damals 26 Standorte betroffen, inzwischen sind es nur noch 22.

Seit 1. Januar gilt der neue freiwillige Wehrdienst

Das Gesetz für den neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis war am 1. Januar in Kraft getreten. Alle Männer und Frauen, die volljährig werden, erhalten Fragebögen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben. Junge Männer müssen den Bogen verpflichtend ausfüllen, für junge Frauen ist dies freiwillig.