Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kommunalwahlen in Hessen werden im kommenden Jahr am 15. März stattfinden. Dies habe das Kabinett beschlossen, teilte das Innenministerium mit. Nach dem Kommunalwahlgesetz beginne die fünfjährige Wahlzeit der Gemeindevertretungen und Kreistage am 1. April. Die letzten Kommunalwahlen fanden am 14. März 2021 statt.