Kommunen äußern sich zur Kinderbetreuung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Personalmangel, kürzere Öffnungszeiten oder sogar Schließungen: Die Situation an manchen Kitas stellt Eltern, Mitarbeitende, aber auch die Kommunen vor Herausforderungen. An diesem Montag (10.30 Uhr) will der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) zum Thema Stellung beziehen.