Kommunen bekommen weitere 50 Millionen Euro für Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts der weiterhin hohen Zahl neuer Flüchtlinge zahlt das Land Hessen seinen Kommunen noch in diesem Jahr zusätzlich 50 Millionen Euro für ihre Aufnahme. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz unter hessischem Vorsitz am Montag (6.11.) in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) forderten die schwarz-grüne Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände wiederum vom Bund mehr Geld für die steigenden Herausforderungen.

Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) sagte am Mittwoch in Wiesbaden: «Natürlich sind wir uns unserer humanitären Verantwortung bewusst.» Angesichts des Mangels von Wohnungen, Kita- und Schulplätzen ergänzte der Christdemokrat: «Wir sind aber am Anschlag.» Das Erreichen von Kapazitätsgrenzen gefährde die gute Versorgung der Schutzsuchenden und die Akzeptanz der Bürger.

Die Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände, Heiko Wingenfeld, Wolfgang Schuster und Matthias Baaß, betonten in einer Mitteilung: «Viele kommunale Haushalte laufen schon auf Reserve.» Bund und Land müssten sich bei den Integrationskosten einigen und die nötigen Summen überweisen. Geld sei aber nicht allein das Problem: «Die Akzeptanz in der Bevölkerung gebietet, die hohen Zugänge zu vermindern, damit die Kommunen nicht Unterkünfte in Containern errichten müssen und sich nicht Wohnraum und Kita-Plätze weiter verknappen.» Bund und Land müssten den Kommunen deutlich weniger Flüchtlinge zuweisen.