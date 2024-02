Kommunen hoffen auf Änderung des Ladenöffnungsgesetzes

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - In der Debatte um die Sonntagsöffnung im Lebensmittelhandel machen sich hessische Kommunen für eine rasche Modernisierung des Ladenöffnungsgesetzes stark. So fordern unter anderem die Stadt Fulda und die Gemeinde Rasdorf (Kreis Fulda) vom Landtag Änderungen des Gesetzes. «Ich persönlich setze jetzt darauf, dass im Landtag eine Neuregelung des Ladenöffnungsgesetzes initiiert wird, die eine zeitgemäße und auf die Lebenswirklichkeit der Menschen abzielende Regelung ermöglicht und zugleich den Sonntagsschutz nicht außer Acht lässt», sagte der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU).

Der Diskussion vorangegangen war eine juristische Niederlage der Supermarktkette Tegut. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte entschieden, dass eine von der Stadt Fulda verfügte Schließung der ohne Personal betriebenen «Teo»-Verkaufsstellen an Sonntagen rechtens sei.

Eine Gerichtsentscheidung hat die Diskussion um die Ladenöffnungszeiten in Hessen neu angefacht. Während die CDU eine Gesetzesreform angehen will, sieht der Koalitionspartner SPD keine schnelle Einigung.

Die Rasdorfer Gemeindevertretung hat eine Resolution an den Landtag zur «umgehenden Änderung des Ladenöffnungsgesetzes beschlossen, der sich inzwischen über ein Dutzend weitere Städte und Gemeinden angeschlossen haben. Vollautomatisierte Verkaufsflächen, die ohne Einsatz von Personal auskommen, sollten auch an Sonn- und Feiertagen durchgehend geöffnet sein können, heißt es darin. Bis zur Änderung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes sollen die Standortkommunen die Möglichkeit erhalten, Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen durch Ausnahmegenehmigung zu ermöglichen, lautet eine der Forderungen.