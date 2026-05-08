Kompany rühmt SC Freiburg als Vorbild: «Richtig toll»

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat den SC Freiburg nach dem erstmaligen Einzug in ein Fußball-Europapokalfinale gerühmt. «Es ist richtig toll, was Freiburg macht. Was Freiburg macht, ist ein richtig gutes Beispiel für viele Vereine», sagte der 40 Jahre alte Belgier, der selbst in dieser Woche mit dem deutschen Meister aus München das Champions-League-Endspiel verpasste.

Die Freiburger zogen am Donnerstagabend durch ein 3:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga ins Endspiel der Europa League ein. Es ist schon jetzt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Gegner ist am 20. Mai in Istanbul der englische Premier-League-Club Aston Villa.

Kompany wird dann Freiburg-Fan sein: «Wir hoffen für den deutschen Fußball, dass sie auch diesen Pokal holen.» Dann würden die Freiburger - wie Meister Bayern - in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

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«Viel Respekt» für Kollege Schuster

Aber schon jetzt habe er «ganz viel Respekt» für den Sportclub. «Wie beschreibt man das, was Freiburg diese Saison macht? Ich glaube, das ist alles, was positiv ist im Fußball. So ein kleiner Verein, der sich mit eigenen Mitteln aufbaut. Da gibt es eine Philosophie, eine Vision», sagte Kompany.