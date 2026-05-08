Fußball-Bundesliga

Kompanys Paris-Analyse: Nie verlieren, was uns stark macht

Tore, Tore, Tore: Vincent Kompany will seine Mannschaft weiter verbessern, aber ein Stilwechsel ist für ihn tabu. Er will zum Champions-League-Titel stürmen. Aber zunächst winkt ein «Extra-Titel».

Alphonso Davies (l), hier noch in Aktion gegen Paris, fällt erneut verletzt aus. Foto: Sven Hoppe/dpa
Alphonso Davies (l), hier noch in Aktion gegen Paris, fällt erneut verletzt aus.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany will von seinem auf Tore, Aktivität und Spektakel ausgerichteten Offensivfußball auch nach dem knapp verpassten Einzug ins Champions-League-Finale nicht abweichen. «Die Analyse ist klar», sagte er zwei nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gegen das ein 1:1 im Rückspiel nach dem 4:5 in Paris nicht ausreichte.

«Das Ziel ist immer das perfekte Spiel. Aber ich will nie verlieren, was uns stark macht. Wir versuchen uns zu verbessern, um dann alle unsere Träume zu erreichen», sagte der 40-Jährige. Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga bereits vor den letzten zwei Spieltagen den Torrekord auf die aktuelle Bestmarke von 116 Treffer verbessert. Kompany verwies auch auf die Tordifferenz von plus 81. 

Ziel für 2027: Ins Finale und gewinnen

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Trotz Kritik an zu vielen Gegentoren und defensiven Grenzen in großen Partien wie gegen Paris, glaubt der Belgier fest an den großen Wurf mit dem von ihm verfolgten Spielstil. «Ganz bald sind wir wieder in der Champions League. Dann werden wir versuchen, ins Finale zu kommen und das hoffentlich zu gewinnen.»

 

In der laufenden Spielzeit geht es für ihn nun noch darum, nach dem 35. Meistertitel auch noch «einen Extra-Titel» im DFB-Pokal-Endspiel am 23. Mai in Berlin gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart zu holen. Zunächst geht es aber am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Liga zum abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. 

Entspannt in Wolfsburg? «Keine Chance»

«Das wollen die Wolfsburger, dass wir da entspannt hinfliegen - aber keine Chance. Die Spannung, die wir brauchen, werden wir auch haben», äußerte Kompany. Er kündigte aber Umstellungen in der Startelf an, ausschlaggebend sei die Frische der Spieler. Außenverteidiger Alphonso Davies fällt nach einer erneuten Muskelverletzung mindestens für die Partie in Wolfsburg aus.

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