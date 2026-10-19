Erfolgreiche Wiederwahl

Konstanz in Frankfurt: Beck bleibt Eintracht-Präsident

Matthias Beck steht seit Februar 2024 an der Spitze von Eintracht Frankfurt. Die Mitglieder bestätigen den 55-Jährigen mit überwältigender Mehrheit im Amt.

Matthias Beck ist als Präsident von Eintracht Frankfurt wiedergewählt worden. Foto: Florian Wiegand/dpa
Matthias Beck ist als Präsident von Eintracht Frankfurt wiedergewählt worden.

Frankfurt/Main (dpa) - Matthias Beck bleibt Präsident von Eintracht Frankfurt. Der 55-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten wie erwartet im Amt bestätigt. Beck, der seit Februar 2024 an der Spitze des Vereins steht, war der einzige Kandidat. Seit gut zwei Jahren ist er zudem Aufsichtsratschef der Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Beck hatte vor gut 32 Monaten die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Peter Fischer angetreten. «Es ist mir eine Ehre, diesen Verein für weitere vier Jahre zu führen. Ich übe dieses Amt mit großer Begeisterung aus und freue mich auf alles, was kommt», sagte der Unternehmer nach seiner Wiederwahl.

Erfolgreiche Arbeit soll fortgesetzt werden 

Unter Becks Führung ist die Mitgliederzahl um gut 20.000 auf mehr als 160.000 gestiegen. Auch finanziell steht die Eintracht gut da. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 stiegen die Gesamterträge des Vereins außerhalb des Fußballs um knapp 8,5 Millionen Euro auf 27,7 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern betrug rund 2,67 Millionen Euro. 

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Beck kündigte an, sich dafür einsetzen zu wollen, künftig «noch mehr Menschen für den aktiven Sport zu gewinnen». Vorrangige Zielgruppen seien dabei Kinder und Senioren. Zugleich kündigte der Eintracht-Präsident den kontinuierlichen Anstieg von Investitionen für Trainerstellen sowie die Sanierung und Neuerrichtung von Sportstätten an.

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