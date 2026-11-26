Gießen (dpa/lhe) - Kriminelle kapern das WhatsApp-Konto und bitten dann die gespeicherten Kontakte um Geld: Fälle dieser Betrugsmasche häufen sich aktuell bei der Polizei in Mittelhessen, wie diese mitteilte. Die Täter sorgen so dafür, dass die Nachrichten von einem bekannten Kontakt kommen und deshalb vertrauenswürdig aussehen, wie die Beamten schildern. Im Namen des betroffenen Nutzers gaukeln die Betrüger dann eine Notlage vor und bitten um eine Überweisung.

Oft ist laut Polizei unklar, wie sich die Täter den Zugriff verschafft haben. Zumindest bei einigen Fällen sollen sie dafür aber ebenfalls bereits gekaperte Konten benutzt haben: In den Chats mit Freunden und Bekannten verschicken sie Links zu vermeintlichen Abstimmungen, etwa für Tanzwettbewerbe oder Stipendien. Auf der Website sollen Nutzer dann ihre Handynummer angeben und einen Code eingeben oder scannen. So bekommen die Kriminellen Zugriff.

Die Polizei empfiehlt daher unter anderem, sich nicht zu schnellen Reaktionen drängen zu lassen und keine persönlichen Daten auf unbekannten Websites preiszugeben. Ein Tipp: Den vermeintlichen Absender außerhalb des Messengerdienstes anrufen. Betroffene sollten die eigenen Kontakte warnen und in den App-Einstellungen alle nicht selbst verknüpften Geräte entfernen.