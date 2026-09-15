Alternativer Antrieb

Konzerne wollen Hochlauf von Wasserstoff-Lkw beschleunigen

Die Lastwagenbranche sucht Alternativen zum Verbrenner. Nun bündeln Konzerne ihre Kräfte für Wasserstoff und setzen auf neue Infrastruktur und wettbewerbsfähige Preise.

Wasserstofftankstelle für Lastwagen gibt es bislang nicht viele in Deutschland. Das soll sich ändern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wasserstofftankstelle für Lastwagen gibt es bislang nicht viele in Deutschland. Das soll sich ändern. (Symbolbild)

Hannover (dpa) - Hersteller und weitere Unternehmen wollen den Aufbau einer europäischen Wasserstoff-Infrastruktur für Lastwagen vorantreiben. «Das Ökosystem in Deutschland erfüllt als erstes in Europa alle Voraussetzungen für einen skalierbaren Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030», teilten Daimler Truck, Volvo, Toyota, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, Teal Mobility und MB Energy auf der Branchenmesse IAA Transportation in Hannover mit.

Neben den Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette werde das Vorhaben auch von politischer Unterstützung getragen. Das deutsche Modell könne als Vorbild dienen, denn die Skalierung in ganz Europa erfordere eine abgestimmte Unterstützung durch die nationalen Regierungen und die Europäische Kommission, um langfristige Energieversorgung und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.

Für Flottenbetreiber wie Speditionen ist demnach entscheidend, dass die Gesamtkosten mit Diesel-Lkw konkurrieren könnten. Politik und Industrie müssten dafür zusammenarbeiten. Die Konzerne nannten drei zentrale Hebel: Die Fahrzeugkosten müssten durch Fördermaßnahmen und Serienproduktion sinken. Der Wasserstoffpreis müsse im Vergleich zum Diesel durch eine bessere Lieferkette und Treibhausgasquoten wettbewerbsfähig werden. Außerdem müsse es Anreize wie Mautbefreiungen für CO2-freie Fahrzeuge geben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Rådström: Brauchen Wasserstoff-Lastwagen

Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström sagte, der Konzern sei überzeugt, dass Europa sowohl Elektro- als auch Wasserstoff-Lkw brauche, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Es müsse möglich sein, die Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu betanken. Wasserstoff-Lastwagen könnten schon heute mit einer Tankfüllung mehr als 1.000 Kilometer weit fahren. Außerdem hätten sie einen Vorteil bei der Beladung, weil sie weniger Batteriegewicht mitführen müssten. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Wasserstoff sei, dass das Stromnetz an seine Grenzen stoßen werde, sagte Rådström.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Daimler Truck investiert groß in Wasserstoff-Lkw
Hunderte Millionen Euro

Daimler Truck investiert groß in Wasserstoff-Lkw

Vollelektrische Lkw sind bereits auf dem Markt, aber stecken noch in einer Nische. Noch weniger im Einsatz sind Wasserstoff-Lkw. Warum setzt Daimler Truck auf beide Technologien?

10.09.2026

Große Konzerne planen Wasserstoff-Tankstellen in Europa
Alternativer Antrieb

Große Konzerne planen Wasserstoff-Tankstellen in Europa

Die Lastwagenbranche sucht Alternativen zum Verbrenner. Nun bündeln Konzerne ihre Kräfte für Wasserstoff und setzen auf neue Infrastruktur und wettbewerbsfähige Preise.

03.09.2026

Toyota steigt bei Brennstoffzellen-Firma Cellcentric ein
Mit Daimler Truck und Volvo

Toyota steigt bei Brennstoffzellen-Firma Cellcentric ein

Die Lastwagenbranche arbeitet an Alternativen zum Verbrenner. Neben E-Lkw könnte Wasserstoff eine Lösung sein. Zwei Konzerne bündeln ihre Kraft bei dem Thema, nun stößt ein dritter Partner dazu.

27.07.2026

Forscher erhalten Zukunftspreis für Brennstoffzellen-Antrieb
Auszeichnung

Forscher erhalten Zukunftspreis für Brennstoffzellen-Antrieb

Der Bundespräsident ehrt einmal im Jahr hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovationen. Die diesjährigen Sieger forschten zum emissionsfreien Fernverkehr.

19.11.2025

Umwelt

Großteil der Fahrzeuge im Paketdienst mit Diesel-Antrieb

Um den Transport von Millionen Paketen nachhaltiger zu machen, probieren die Zusteller einiges aus. Dennoch kommen sie bei der Umrüstung ihrer Flotte nur langsam voran - aus vielfältigen Gründen.

13.07.2023