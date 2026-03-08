Landtagswahl

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Baden-Württemberg erwartet

Wie geht es in Baden-Württemberg nach dem Ende der Ära Kretschmann weiter? Darüber entscheiden die Menschen am Sonntag bei der Landtagswahl im Südwesten.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg geht es auch um die Frage, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg geht es auch um die Frage, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Landtag. Die Wahllokale sind ab 8.00 Uhr geöffnet. Bei der Wahl geht es auch um die Frage, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ihn wollen CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beerben. Letzte Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 37-jährigen Hagel und dem 60-jährigen Özdemir hin. 

In einem ZDF-«Politbarometer Extra» am Donnerstag vor der Wahl sahen die Meinungsforscher CDU und Grüne mit jeweils 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt.

Derzeit wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert. Umfragen zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Partner auch nach der Wahl wieder zusammenarbeiten müssen – unklar ist nur, in welcher Reihenfolge. 

Die Landtagswahl im Südwesten bildet den Auftakt zu einem Superwahljahr mit fünf Landtagswahlen. Zwei Wochen später wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Im September stehen dann Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahlkämpfer in Baden-Württemberg gehen in den Endspurt
Landtagswahl

Wahlkämpfer in Baden-Württemberg gehen in den Endspurt

In Baden-Württemberg entscheidet sich am Sonntag, wer das Land künftig regiert. Das Kopf-an-Kopf-Rennen ist mehr als spannend. Die Nerven in den Parteizentralen liegen blank.

06.03.2026

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist
Wahlkampf

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist

Die Landtagswahl im Südwesten ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und der Wahlkampf eskaliert auf den letzten Metern.

06.03.2026

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist
Wahlkampf

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist

Die Landtagswahl im Südwesten ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und womöglich die unberechenbarste in der Geschichte des Bundeslands.

02.03.2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen
Landtagswahl 2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

02.03.2026

Umfrage sieht Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg
Landtagswahl 2026

Umfrage sieht Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg

Monatelang sah es so aus, als sei die Landtagswahl im Südwesten so gut wie gelaufen. Nun liegt Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir auf den letzten Metern fast auf Augenhöhe mit der CDU.

26.02.2026