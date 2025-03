Kopfläuse im Winter - Darum steigen die Zahlen

Sigmaringen/Göppingen/Emmendingen (dpa/lsw) - Optimale Lebensbedingungen haben blutfressende Kopfläuse bei 28 Grad Celsius - die Wintermonate mit ihrer Schal-, Mützen- und Winterjackenzeit sind daher ihre Lieblingsmonate. In Schulklassen, Kindergärten und in der Familie können die Krabbler leicht von Kopf zu Kopf wandern und Läuseplagen auslösen. Gesundheitsämter mahnen fehlende konsequente Behandlung an. Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet.