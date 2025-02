Kräftige CDU, gestutzte Grüne: Was das fürs Land bedeutet

Stuttgart (dpa/lsw) - Es gehe nicht ums Feiern, sagt CDU-Landechef Manuel Hagel, nachdem seine Partei klar die Bundestagswahl gewonnen hat. Man müsse jetzt an die Arbeit gehen. Dabei dürften bei der CDU im Südwesten an diesem Abend durchaus die Korken geknallt haben: 31,6 Prozent holen die Christdemokraten in Baden-Württemberg nach vorläufigem amtlichem Endergebnis, deutlich mehr als noch bei der Bundestagswahl 2021 - und mehr als doppelt so viel wie ihr größerer Koalitionspartner im Südwesten: Die Grünen kommen mit 13,6 Prozent nach CDU, AfD und SPD nur auf den vierten Platz.