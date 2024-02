Kräftiges Wachstum für Hessens Automarkt

Wiesbaden (dpa) - Hessens Automarkt ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Die Umsätze sind um 18,4 Prozent auf 29,3 Milliarden Euro gestiegen, wie der Verband des Kfz-Gewerbes am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Beteiligt waren alle Bereiche über den Handel mit Neuwagen und Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge sowie der Service bis zu den Werkstätten und Autohäusern.

Vor allem die Hersteller und Importeure ließen deutlich mehr neue Wagen zu als ein Jahr zuvor. Hessen habe bei den Neuzulassungen mit einem Plus von 21 Prozent die höchsten Steigerungen unter den Flächenländern verzeichnet. Bundesweit habe der Zuwachs nur bei 7,3 Prozent gelegen. Gemessen an der Bevölkerungszahl wurden in Hessen zudem so viele Elektroautos zugelassen wie sonst in keinem anderen Bundesland.