Rödermark

Kran soll Oberleitung berührt haben – Alarmanlagen lösen aus

Ein Kran gerät in Rödermark mutmaßlich an eine Oberleitung eines Umspannwerks – und in der Stadt heulen Alarmanlagen los. War die Berührung mit der Leitung für die Fehlalarme verantwortlich?

In der Nähe des Umspannwerks und in einem anderen Stadtteil rückte die Polizei wegen Fehlalarmen an Alarmanlagen aus. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
In der Nähe des Umspannwerks und in einem anderen Stadtteil rückte die Polizei wegen Fehlalarmen an Alarmanlagen aus. (Symbolbild)

Rödermark (dpa/lhe) - Ein Kran soll in Rödermark (Landkreis Offenbach) eine Oberleitung eines angrenzenden Umspannwerks berührt haben. Zeugen erzählten der Polizei von einem Lichtblitz, wie die Beamten mitteilten. Die Berührung hatte womöglich Auswirkungen auf das Stromnetz: Während des Vorfalls am Samstagmorgen und danach musste die Polizei wegen ausgelöster Alarmanlagen ausrücken.

Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Fehlalarme tatsächlich mit der berührten Oberleitung zusammenhingen und ob es darüber hinaus noch Stromausfälle, Störungen oder andere Auswirkungen gab. Gegen den Fahrer des Kranwagens wird unterdessen wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt: Er soll nach dem Vorfall davongefahren sein, wurde aber kurz darauf ausfindig gemacht.

Der Mann wollte mit dem Kranfahrzeug nach derzeitigem Kenntnisstand einen Baum aufstellen. Ob er den Kran privat oder im Auftrag einer Firma benutzte, ist noch unklar, so ein Polizeisprecher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leitung durch Äste abgerissen - Reisende sitzen in IC fest
Unfall auf Bahnstrecke

Leitung durch Äste abgerissen - Reisende sitzen in IC fest

Vermutlich wegen hereinragenden Ästen kommt es auf einer Bahnstrecke bei Schwäbisch Gmünd zu einem Stromüberschlag. Die Oberleitung reißt ab und beschädigt einen IC. Was das für Reisende bedeutet.

12.06.2026

Stromschlag auf Baustelle – Kran kommt Oberleitung zu nah
Schwerer Arbeitsunfall

Stromschlag auf Baustelle – Kran kommt Oberleitung zu nah

Ein Strombogen springt von einer Oberleitung auf einen Kran über. Zwei Arbeiter am Boden erleiden einen Stromschlag. Zum Zeitpunkt des Unfalls sitzt ein dritter Arbeiter in der Führerkabine.

27.05.2026

Kran reißt Oberleitung herunter: Reparaturen dauern länger
Unfälle

Kran reißt Oberleitung herunter: Reparaturen dauern länger

In Freiburg kollidierte ein ausgefahrener Kran mit der Oberleitung einer Straßenbahn. Seitdem fahren Ersatzbusse auf einem Teilabschnitt. Das wird noch ein paar Tage so bleiben.

11.10.2025

Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt
Oberleitungsschaden

Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt

Ein ausgefahrener Kran an einem Abfallwagen hat in Freiburg eine Straßenbahn-Oberleitung zerstört und einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Rollerfahrer wurde verletzt. Die Bahn steht still.

08.10.2025

Boot-Transport gerät in Oberleitung - Zugstrecke betroffen
Notfälle

Boot-Transport gerät in Oberleitung - Zugstrecke betroffen

Ein Mann bekommt an einem Bahnübergang einen Stromschlag und wird schwer verletzt. Die Oberleitung ist beschädigt, auf der Bahnstrecke am Bodensee kommt es zu Einschränkungen.

18.06.2025