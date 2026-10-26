Kran soll Oberleitung berührt haben – Alarmanlagen lösen aus
Ein Kran gerät in Rödermark mutmaßlich an eine Oberleitung eines Umspannwerks – und in der Stadt heulen Alarmanlagen los. War die Berührung mit der Leitung für die Fehlalarme verantwortlich?
Rödermark (dpa/lhe) - Ein Kran soll in Rödermark (Landkreis Offenbach) eine Oberleitung eines angrenzenden Umspannwerks berührt haben. Zeugen erzählten der Polizei von einem Lichtblitz, wie die Beamten mitteilten. Die Berührung hatte womöglich Auswirkungen auf das Stromnetz: Während des Vorfalls am Samstagmorgen und danach musste die Polizei wegen ausgelöster Alarmanlagen ausrücken.
Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Fehlalarme tatsächlich mit der berührten Oberleitung zusammenhingen und ob es darüber hinaus noch Stromausfälle, Störungen oder andere Auswirkungen gab. Gegen den Fahrer des Kranwagens wird unterdessen wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt: Er soll nach dem Vorfall davongefahren sein, wurde aber kurz darauf ausfindig gemacht.
Der Mann wollte mit dem Kranfahrzeug nach derzeitigem Kenntnisstand einen Baum aufstellen. Ob er den Kran privat oder im Auftrag einer Firma benutzte, ist noch unklar, so ein Polizeisprecher.