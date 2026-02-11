Atemwegsinfektion

Krankenkasse rät zu RSV-Prophylaxe bei Säuglingen

RSV kann Säuglinge und Senioren schwer treffen. Etliche Babys müssen im Krankenhaus behandelt werden. Warum Vorsorge auch jetzt noch zählt.

Die IKK Südwest rät zur RSV-Prophylaxe. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Die IKK Südwest rät zur RSV-Prophylaxe. (Symbolbild)

Mainz/Saarbrücken/Wiesbaden (dpa) - Angesichts steigender Infektionszahlen beim Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) rät die Krankenkasse IKK Südwest verstärkt zur Vorsorge. Vor allem bei Säuglingen und älteren Menschen könne die Atemwegsinfektion schwer verlaufen, teilte die Krankenkasse in Saarbrücken mit. Ein wirksamer Schutz sei auch zum jetzigen Zeitpunkt noch wichtig. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Ständige Impfkommission empfehle für alle Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison prophylaktisch den Wirkstoff Nirsevimab. Dieser schütze für die gesamte Dauer der Saison von Oktober bis März. Zudem werde Menschen ab 75 Jahren die RSV-Impfung empfohlen, teilte die IKK Südwest mit.

Etliche Säuglinge müssen im Krankenhaus behandelt werden

2024 verzeichnete die IKK Südwest bei ihren Versicherten rund 700 RSV-Fälle bei Säuglingen in den Bundesländern Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, die entweder ambulant oder stationär behandelt wurden. Dabei gehe die Zahl der Klinikbehandlungen nach Angaben der Krankenkasse Jahr für Jahr zurück.

«Insgesamt zeigen die Zahlen eine leicht positive Entwicklung, die aber nicht automatisch zur Nachlässigkeit bei der Vorsorge führen darf. Eine Infektion mit dem RS-Virus ist und bleibt eine ernste Erkrankung», sagte IKK Südwest-Chef Jörg Loth. Sie könne schwere, teilweise beatmungspflichtige Erkrankungen der unteren Atemwege verursachen. 

Virus überträgt sich über Tröpfchen

Das RSV ist ein Erreger von Atemwegserkrankungen. Es wird laut IKK Südwest über Tröpfchen übertragen. Wer erkrankt sei, solle sich von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kita, Schule oder Pflegeeinrichtung bis zum Abklingen der Symptome fernhalten. Die IKK Südwest zählt in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland insgesamt gut 600.000 Versicherte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
RKI: Die RSV-Welle hat Anfang Januar begonnen
Infektionskrankheiten

RKI: Die RSV-Welle hat Anfang Januar begonnen

RSV verursacht bei Kindern wie Erwachsenen Infektionen der Atemwege. Kinder mit einem schweren Verlauf gibt es in dieser Saison deutlich weniger. Das hat einen Grund.

30.01.2026

Krankenkasse: Brustkrebs bei Frauen wird häufiger
Brustkrebs

Krankenkasse: Brustkrebs bei Frauen wird häufiger

Brustkrebs nimmt zu – vor allem bei Frauen ab 50, aber auch bei Jüngeren. Warum Früherkennung so wichtig ist, sagt die IKK Südwest im Brustkrebsmonat Oktober.

02.10.2025

RSV-Fälle bei Säuglingen seit neuem Wirkstoff halbiert
Krankheit

RSV-Fälle bei Säuglingen seit neuem Wirkstoff halbiert

Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es in Deutschland einen RSV-Schutz für Säuglinge. Experten haben nun die Entwicklung der Krankheitsfälle untersucht. Die Zahlen sind eindeutig.

26.08.2025

Krankenkasse: Erkältungssaison beginnt früher
Atemwegsinfekte

Krankenkasse: Erkältungssaison beginnt früher

Der Krankenstand aufgrund von Atemwegserkrankungen ist im Südwesten wesentlich größer als im vergangenen Jahr. Mitschuld trägt daran ein alter Bekannter.

10.10.2024

Stiko empfiehlt RSV-Schutz für Säuglinge
Gesundheit

Stiko empfiehlt RSV-Schutz für Säuglinge

Eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) kann vor allem für Säuglinge in seltenen Fällen gefährlich werden. Zu ihrem Schutz hat die Ständige Impfkommission nun eine neue Empfehlung veröffentlicht.

27.06.2024