Krankentransporter überschlägt sich - drei Verletzte

Schefflenz (dpa/lsw) - Ein Senior ist nach dem Unfall eines Krankentransporters bei Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Wie schwer der 81-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer und die 21 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.