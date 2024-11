Krankheitswelle auch in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen gibt es derzeit sehr viele Menschen mit Schnupfen und Husten. Die Krankheitswelle mache Betriebe, Ämtern und Praxen zu schaffen, teilt der Hausärzteverband Hessen mit. Die Situation sei lokal unterschiedlich, sagt der Vorsitzende Christian Sommerbrodt. Teilweise sei die Lage nicht außergewöhnlich, teilweise gebe es sehr viele Kranke. In seiner Praxis in Wiesbaden zähle er derzeit rund ein Drittel mehr Patienten. Neben Erkältungen gebe es Corona-Infektionen und Durchfall-Erkrankungen.