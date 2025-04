«Krawallrhetorik»? Kretschmann ermahnt Städtetagspräsidenten

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit um kommunale Finanzen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Städtetagspräsidenten zu einem sachlicheren Ton aufgerufen - und sich damit vor seinen Innenminister gestellt. Er würde dem Städtetagspräsidenten empfehlen, einen anderen Ton anzuschlagen, sagte Kretschmann in Stuttgart. «Wir haben wirklich genug marktschreierische, laute Töne in der Gesellschaft.» Land und Kommunen müssten sich auch bei harten Differenzen in der Sache in einem Ton auseinandersetzen, der angemessen sei.