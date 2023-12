Kreditbetrug und Geldwäsche: 56 Durchsuchungen

Düsseldorf (dpa) - Bei Durchsuchungen wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei wurden am Dienstag in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro sichergestellt, wie das Landeskriminalamt in Düsseldorf mitteilte. Darunter waren Bargeld, Immobilien, ein Nobelauto, teure Uhren, Handtaschen und Schmuck.