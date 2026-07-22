Streit

Kreistagsfraktion in Ravensburg darf nicht mehr AfD heißen

Der AfD-Landesvorstand entzieht der Ravensburger Kreistagsfraktion das Namensrecht - doch die Gründe bleiben vage. Worum es geht und womit der Landesvorstand droht.

Die Kreistagsfraktion Ravensburg soll nicht mehr unter dem Namen AfD auftreten. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Kreistagsfraktion Ravensburg soll nicht mehr unter dem Namen AfD auftreten. (Archivbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Die bisherige AfD-Fraktion im Ravensburger Kreistag soll nicht mehr unter dem Namen Alternative für Deutschland auftreten. Der Landesvorstand der AfD Baden-Württemberg hat laut Mitteilung beschlossen, der Kreistagsfraktion die Berechtigung zur Verwendung des Parteinamens, der Kurzbezeichnung AfD sowie der Kennzeichen der Partei zu widerrufen. 

Die Fraktionsführung und die fraktionsinterne Zusammensetzung seien aus Sicht des Landesvorstandes nicht mehr mit den Grundsätzen, Interessen und der politischen Zuordnung der AfD vereinbar, hieß es. «Wenn der Name der AfD geführt wird, muss auch zweifelsfrei AfD-Politik vertreten werden», erklärten die Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze in der Mitteilung. 

Fraktionsmitglieder wollen nächste Schritte prüfen

Der stellvertretende Vorsitzende der siebenköpfigen Fraktion, Walter Schuler, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle das intern besprechen und einen Rechtsanwalt zurate ziehen. Unter anderem er selbst und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion seien inzwischen aus der Partei ausgetreten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Justiziar des Landesverbands, Marc Bernhard, verwies ebenfalls auf die Parteiaustritte. Damit seien die beiden Parteiausschlussverfahren zuvorgekommen, sagte er der dpa. Hintergründe seien unter anderem Aussagen beziehungsweise Vorfälle, die nicht mit den Werten der AfD vereinbar seien - wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Das jetzige Vorgehen sei mit dem Bundesvorstand abgesprochen, sagte Bernhard.

Bundes- und Landesverband drohen rechtliche Schritte an 

Die Fraktion wurde nach Parteiangaben zudem aufgefordert, dem Landratsamt Ravensburg eine neue Fraktionsbezeichnung mitzuteilen und bestehende öffentliche Auftritte entsprechend anzupassen. Sollte sie weiterhin den Parteinamen oder Parteikennzeichen nutzen, behalten sich Bundesverband und Landesverband demzufolge rechtliche Schritte vor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wer die Bergsträßer Kreistagsfraktionen von CDU und SPD anführt
Kreis Bergstraße

Wer die Bergsträßer Kreistagsfraktionen von CDU und SPD anführt

Die Kreistagsfraktionen der beiden Parteien haben ihre konstituieren Sitzungen durchgeführt.

31.03.2026

Kommunalpolitik in Brandenburg

AfD-Politiker und «Heimat» planen Fraktion in Kreistag

Die langjährige Neonazi-Partei NPD änderte ihren Namen in «Die Heimat». Bei der Brandenburger Kommunalwahl kam sie auf einige Sitze. Nun wollen einzelne AfD-Kommunalpolitiker mit ihr zusammenarbeiten.

25.06.2024

Thüringen

AfD-Landesvorstand will neun Parteimitglieder ausschließen

Im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt treten zwei konkurrierende Listen von AfD-Mitgliedern bei der Kreistagswahl an. Eine Liste gibt es gegen den Willen des Landesvorstandes um Björn Höcke.

12.05.2024

Ermittlungen

Landtag hebt Immunität von AfD-Politiker Halemba auf

Der Druck auf den umstrittenen AfD-Politiker Halemba wächst. Innerparteilich droht ein Ausschlussverfahren, nach einer Parlamentsentscheidung kann nun auch die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln.

25.04.2024

Bundestag

Mehr Doppelnamen, mehr Wahlfreiheit: Neues Namensrecht

Deutsche Behörden werden flexibler: Paare bekommen mehr Möglichkeiten bei der Namenswahl. Nationale Minderheiten wie Dänen, Sorben und Friesen in Deutschland können alte Traditionen aufleben lassen.

12.04.2024