Kretschmann denkt am Albaufstieg über Rollator nach

Hohenstadt/Stuttgart (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist mit Blick auf die mit sieben Jahren veranschlagte Baudauer der neuen A8 am Albaufstieg persönlich geworden. «Wenn das fertig ist, ist die Frage, ob ich da überhaupt noch lebe. Wenn ich aber noch lebe, interessiere ich mich wahrscheinlich nicht mehr für Autobahnen, sondern eher dafür, ob die Bürgersteige in Laiz gut sind, damit ich mit dem Rollator noch vorwärtskomme», sagte der 77-Jährige in Hohenstadt (Kreis Göppingen) beim Spatenstich.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laiz, wo Kretschmann wohnt, ist ein Stadtteil von Sigmaringen. Kretschmann ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte von Baden-Württemberg. Zur Landtagswahl im März tritt er nicht mehr an.

Albaufstieg ist eine Besonderheit

Staugeplagten Reisenden ist der Engpass der A8 am Albaufstieg zwischen Karlsruhe und München schon lange ein Dorn im Auge. Im Dezember erteilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Baufreigabe für das mit 1,4 Milliarden Euro bezifferte Projekt.

Der Albaufstieg ist eine Besonderheit. An der Anschlussstelle Mühlhausen teilen sich die Richtungsfahrbahnen zur Hochfläche der Schwäbischen Alb. Die bis zu zwei Kilometer voneinander entfernten Trassen mit je zwei Fahrspuren überwinden auf rund zwölf Kilometern eine Höhendifferenz von 230 Metern. Die Teilung der Richtungsfahrbahnen war nötig, weil es beim Bau 1936 bis 1942 nicht möglich war, eine vierspurige Autobahn an nur einem Berghang entlangzuführen. Der neue Albaufstieg wird die getrennten Trassen in einer neuen sechsstreifigen Autobahnstrecke zusammenführen. In Betrieb gehen soll die Strecke 2034.