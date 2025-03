Kretschmann lobt die Grünen: «Das zeigt wahre Größe»

Stuttgart (dpa/lsw)n - Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßt die Einigung von SPD, Union und Grünen auf ein enormes schuldenfinanziertes Investitionspaket. Er sei froh über die Einigung, teilte der Grünen-Politiker in Stuttgart mit. «Das beweist die Handlungsfähigkeit der beteiligten Akteure und ist ein wichtiges Signal Deutschlands an Europa, was in der aktuellen Weltlage notwendiger ist denn je.»