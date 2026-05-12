First Lady

Kretschmann: Meine Frau hat den Krebs besiegt

Mitten im Wahlkampf musste Winfried Kretschmann 2021 plötzlich kürzertreten. Der Grund: Seine Frau bekam eine Brustkrebs-Diagnose. Inzwischen geht es ihr wieder gut.

Gerlinde Kretschmann hatte sich 2021 mitten im Wahlkampf wegen Brustkrebs behandeln lassen müssen. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Gerlinde Kretschmann hatte sich 2021 mitten im Wahlkampf wegen Brustkrebs behandeln lassen müssen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs scheidende «First Lady» Gerlinde Kretschmann ist nach Angaben ihres Mannes krebsfrei. «Meiner Frau geht es gut. Sie hat den Krebs besiegt. Nach fünf Jahren gilt sie als geheilt», sagte Winfried Kretschmann (Grüne) der Zeitschrift «Bunte». Sie seien sehr zuversichtlich, so Kretschmann. «Sie ist gut drauf.»

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Kretschmann hatte die Brustkrebserkrankung seiner Frau im Februar 2021 bekanntgemacht und hatte mitten im Landtagswahlkampf angekündigt, deswegen kürzertreten zu wollen. 

Das Paar ist seit 1975 verheiratet und hat drei Kinder und mehrere Enkel. Künftig dürften die beiden mehr Zeit füreinander haben. Am Mittwoch endet die Amtszeit von Kretschmann nach 15 Jahren als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Dann soll Cem Özdemir (Grüne) im Landtag zu seinem Nachfolger gewählt werden.

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