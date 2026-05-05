Abschied

Kretschmann über nervige Fragen von Journalisten

Winfried Kretschmann gilt als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal öffentlich grantelt. Zum Abschied verrät er, was ihn an der Presse wirklich nervte – und was er vermissen wird.

Keiner hat Baden-Württemberg länger regiert: Winfried Kretschmann. Foto: Katharina Kausche/dpa
Keiner hat Baden-Württemberg länger regiert: Winfried Kretschmann.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nach seiner letzten Kabinettssitzung mit gemischten Gefühlen von der medialen Öffentlichkeit verabschiedet. Ihn habe die wöchentliche «Fragerei zu allem und jedem» genervt, räumte der 77-Jährige vor Journalisten auf Nachfrage bei der wöchentlichen Landespressekonferenz ein. Aber er habe auch von diesem Format profitiert - dadurch sei er jede Woche unglaublich präsent gewesen in der Öffentlichkeit, was ihn bekannt gemacht habe. Trotzdem sei es nervig, jede Woche «durch den Fleischwolf» gedreht zu werden. 

«Das ganze Ding vermisse ich natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht aufgehört», sagte der Noch-Regierungschef. Aber ihm würden die Journalisten fehlen, die er teils sehr lange kenne. Am 13. Mai soll Cem Özdemir (Grüne) zu Kretschmanns Nachfolger gewählt werden.

Kretschmann leitete seit 2011 nach Angaben des Staatsministeriums mehr als 500 Kabinettssitzungen. Nach der Sitzung begab sich der Ministerpräsident in die wöchentliche Landespressekonferenz, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen - das gibt es anderswo in der Republik in dieser Form so nicht. Er müsste lügen, wenn er sagen würde, er sei immer entspannt in die Landespressekonferenz gegangen, sagte Kretschmann. «Die Fettnäpfchen sind gut verteilt.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Er könne sich nicht erinnern, dass er mal «innerlich ausgerastet» wäre angesichts einer Frage der Presse, sagte Kretschmann. Es habe ihn aber geärgert, wenn Sachen aus dem Regierungsbetrieb durchgestochen worden seien und er dann dazu Fragen beantworten musste. «Das kann gutes Regieren behindern.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein weiteres «letztes Mal»: Kretschmann bei Kabinettssitzung
Regierung nimmt Abschied

Ein weiteres «letztes Mal»: Kretschmann bei Kabinettssitzung

Winfried Kretschmann verabschiedet sich von seinem Amt: Die letzte Kabinettssitzung steht an, bevor nächste Woche sein Nachfolger gewählt wird. Was will man noch beraten zum Abschluss?

05.05.2026

Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur
Abschied

Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur

Erst linker Außenseiter, dann konservativer Landesvater: Winfried Kretschmann prägte das Land Baden-Württemberg länger als jeder andere Ministerpräsident. Was ihn so besonders macht.

03.05.2026

«Eine Gnade»: Kretschmann verabschiedet sich nach 15 Jahren
Festakt in Stuttgart

«Eine Gnade»: Kretschmann verabschiedet sich nach 15 Jahren

Manche Jugendliche können sich an gar keinen anderen Ministerpräsidenten erinnern - nun hat Winfried Kretschmann nach 15 Jahren im Amt seinen Abschied genommen. Was sagen die Weggefährten dazu?

29.04.2026

Kretschmann fehlt krank beim Landespresseball
Landesregierung

Kretschmann fehlt krank beim Landespresseball

Winfried Kretschmann muss wegen eines grippalen Infekts kurzfristig auf den Landespresseball verzichten. Der Termin hätte einen besonderen Abschluss für ihn markiert.

14.11.2025

Für Engagement im Artenschutz

Winfried, die Wespe: Insekt nach Kretschmann benannt

Eine Stuttgarter Forscherin entdeckt eine Wespenart - und benennt sie nach Regierungschef Kretschmann. Der spricht vom schönsten Tag seines Lebens. Dabei sieht der Hautflügler alles andere als sympathisch aus.

27.04.2023