Kretschmann über nervige Fragen von Journalisten

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nach seiner letzten Kabinettssitzung mit gemischten Gefühlen von der medialen Öffentlichkeit verabschiedet. Ihn habe die wöchentliche «Fragerei zu allem und jedem» genervt, räumte der 77-Jährige vor Journalisten auf Nachfrage bei der wöchentlichen Landespressekonferenz ein. Aber er habe auch von diesem Format profitiert - dadurch sei er jede Woche unglaublich präsent gewesen in der Öffentlichkeit, was ihn bekannt gemacht habe. Trotzdem sei es nervig, jede Woche «durch den Fleischwolf» gedreht zu werden.

«Das ganze Ding vermisse ich natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht aufgehört», sagte der Noch-Regierungschef. Aber ihm würden die Journalisten fehlen, die er teils sehr lange kenne. Am 13. Mai soll Cem Özdemir (Grüne) zu Kretschmanns Nachfolger gewählt werden.

Kretschmann leitete seit 2011 nach Angaben des Staatsministeriums mehr als 500 Kabinettssitzungen. Nach der Sitzung begab sich der Ministerpräsident in die wöchentliche Landespressekonferenz, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen - das gibt es anderswo in der Republik in dieser Form so nicht. Er müsste lügen, wenn er sagen würde, er sei immer entspannt in die Landespressekonferenz gegangen, sagte Kretschmann. «Die Fettnäpfchen sind gut verteilt.»

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