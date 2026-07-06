Kripo will Brandruine auf Stuttgarter Großmarkt untersuchen

Stuttgart (dpa) - Nach dem Feuer auf dem Stuttgarter Großmarkt wollen sich Kriminaltechnik und Kriminalpolizei heute ein Bild von der Lage machen. Offen ist zum Beispiel noch die Ursache für den Großbrand, der die Feuerwehr und andere Hilfskräfte das ganze Wochenende über in Atem gehalten hatte.

Glutnester auch am zweiten Tag noch zu löschen

Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden soll nach ersten Einschätzungen im zweistelligen Millionenbereich liegen. Mehrere Lagerhallen wurden den Angaben nach beschädigt.

Weil einige Gebäude einzustürzen drohten, konnte die Feuerwehr zum Löschen der Flammen nicht ohne weiteres aufs Gelände. Zunächst bekämpfte sie den Brand von außen. Bagger rissen Hallenteile ein, damit die Feuerwehr vorrücken konnte. Auch am Sonntag löschten Einsatzkräfte noch Glutnester.

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Polizei sucht Brandursache und Zeugen

Daher konnte die Kriminalpolizei bislang auch noch nicht richtig auf das Gelände. Die Fachleute wollen Spuren sichern und schauen, ob sie herausfinden können, was zu dem Großbrand führte. Unter Umständen muss ein Sachverständiger eingeschaltet werden und ein Gutachten anfertigen.

Auch rief die Polizei mögliche Zeugen dazu auf, sich bei der Kripo zu melden. Diese sei unter der Rufnummer +49 711 89905778 erreichbar.

Marktbetrieb nur kurz unterbrochen