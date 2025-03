Kritik an Aufarbeitung: Turn-Präsident erklärt sich

Stuttgart (dpa) - Nach der Kritik an der Aufarbeitung der Missstände an zwei Bundesstützpunkten in Baden-Württemberg hat Präsident Alfons Hölzl den Einsatz einer vom Deutschen Turner-Bund ausgewählten Kanzlei verteidigt. Dieses Anwaltsbüro besitze Expertise, sagte Hölzl bei einer öffentlichen Anhörung des Landtags.