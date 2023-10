Kritik an Openda nach provokantem Jubel in «Einbahnstraße»

Darmstadt (dpa) - Leipzigs neuer Torjäger Loïs Openda hat nach einem provokanten Jubel beim 3:1 in Darmstadt Kritik auch aus den eigenen Reihen einstecken müssen. «Nach dem dritten Schritt wusste er auch, dass es eine Einbahnstraße war. Das nächste Mal weiß er, dass er besser in die andere Richtung läuft», sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder nach der viel diskutierten Szene in der Bundesliga-Partie am Samstag.