Krösche kündigt Gespräche mit Eintracht-Coach Toppmöller an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der anstehenden Länderspielpause will Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche Gespräche mit Trainer Dino Toppmöller über eine mögliche weitere Zusammenarbeit führen. «Wir haben ganz klar besprochen, dass wir jetzt erst mal bis zur Länderspielpause die Spiele bestreiten und uns dann in Ruhe zusammensetzen», sagte Krösche vor dem Spiel beim VfL Bochum bei DAZN.