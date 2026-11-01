Krösche-Nachfolge: Eintracht holt echten Frankfurter

Frankfurt/Main/Nürnberg (dpa) - In Joti Chatzialexiou hat die Eintracht einen echten Frankfurter Bub als neuen Sport-Vorstand geholt. Der in Sachsenhausen aufgewachsene Sohn griechischer Gastarbeiter, einst Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald, wird Nachfolger von Markus Krösche. Der 50-Jährige fängt am 1. Februar beim hessischen Bundesligisten an, der nach turbulenten Wochen auf ruhigere Zeiten hofft.

Die Eintracht und der 1. FC Nürnberg als Chatzialexious Noch-Arbeitgeber hatten am Samstag den Transfer bestätigt. «Mir ist es wichtig, nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern gemeinsam mit meinem Nachfolger weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen», sagte der Fußball-Manager in einer Mitteilung des Zweitligisten. «Die Anfrage aus Frankfurt ist für mich eine ganz besondere, da es sich um meinen Heimatverein handelt. Andernfalls hätte ich nicht darüber nachgedacht, den Club zu verlassen.»

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Ausstiegsklausel ermöglicht Wechsel

Der frühere DFB-Funktionär unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. In seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei den Franken besaß er eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Frankfurt. Nürnbergs Trainer Miroslav Klose bedauert den Abgang Chatzialexious, der ihn im Sommer 2024 als Trainer geholt hatte. «Wir waren sehr eng in vielen Themen. Und natürlich war er ein enger Vertrauter», sagte Klose: «Aber das ist völlig normal in dem Geschäft, dass Wechsel stattfinden. Ich bin überzeugt und habe Vertrauen in den Verein, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden.»

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Ablöse für den Fußball-Manager fällig

Wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet hatte, soll die Ablöse für Chatzialexiou unterhalb einer Million Euro liegen. Diese habe sich der Funktionär des Zweitligisten bei seiner Vertragsverlängerung Anfang August festschreiben lassen.

Die Frankfurter hatten sich Mitte dieses Monats von ihrem langjährigen Erfolgsmanager Krösche getrennt. Über dessen Abgang war nach der verpassten Europacup-Teilnahme der Eintracht seit Monaten spekuliert worden.

«Mit Joti Chatzialexiou gewinnen wir eine Persönlichkeit, die fachlich und menschlich hervorragend zu unserem Club passt. Er steht für große fachliche Kompetenz, klare Vorstellungen und eine konsequente Förderung junger Spieler», sagte Mathias Beck, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. «Besonders wichtig ist uns, dass er die Identität unserer Eintracht kennt und versteht, was dieser Verein für die Menschen in Frankfurt und unserer Region bedeutet.»

Karriere beim Deutschen Fußball-Bund

Der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann verwies auf die Aufgabe, «die sportlichen Ambitionen von Eintracht Frankfurt mit wirtschaftlicher Stabilität und einer nachhaltigen Entwicklung des gesamten Clubs zu verbinden». Dafür sei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des Gesamtvorstands von entscheidender Bedeutung: «Joti wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen.»