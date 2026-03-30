Krösche verteidigt Eintracht-Coach Riera
Bei Eintracht Frankfurt geht es unter Riera nicht so richtig voran. Der Sportchef will die Arbeit des Spaniers aber nur «mittel- bis langfristig» bewerten.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat Trainer Albert Riera gegen aufkommende Kritik verteidigt. «Albert sagt, was er denkt. Das polarisiert, aber damit kann er umgehen. Er ist überzeugt von dem, was er tut und wie er Fußball spielen lassen will», sagte der 45-Jährige in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». «Er kommt gut mit den Jungs klar.»
Die Eintracht belegt derzeit nur den siebten Platz in der Fußball-Bundesliga und setzte zuletzt durch die Niederlage in Mainz ihre Auswärtsmisere fort. Zudem irritierte der spanische Coach immer wieder mit seinen Aussagen. Der 43-Jährige hatte Anfang Februar sein Amt am Main angetreten.
«Wir bewerten, wie wir Fußball spielen»
«Albert wird nicht daran gemessen, ob wir am Ende der Saison die internationalen Plätze erreichen», sagte Krösche. «Wir bewerten, wie wir Fußball spielen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Es ist klar: Wir wollen die internationalen Plätze erreichen. Aber die Arbeit eines Trainers kann man nur mittel- und langfristig bewerten.»