Fußball-Bundesliga

Krösche verteidigt Eintracht-Coach Riera

Bei Eintracht Frankfurt geht es unter Riera nicht so richtig voran. Der Sportchef will die Arbeit des Spaniers aber nur «mittel- bis langfristig» bewerten.

Frankfurts Sportchef Markus Krösche wehrt Kritik an Trainer Riera ab. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Frankfurts Sportchef Markus Krösche wehrt Kritik an Trainer Riera ab. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat Trainer Albert Riera gegen aufkommende Kritik verteidigt. «Albert sagt, was er denkt. Das polarisiert, aber damit kann er umgehen. Er ist überzeugt von dem, was er tut und wie er Fußball spielen lassen will», sagte der 45-Jährige in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». «Er kommt gut mit den Jungs klar.» 

Die Eintracht belegt derzeit nur den siebten Platz in der Fußball-Bundesliga und setzte zuletzt durch die Niederlage in Mainz ihre Auswärtsmisere fort. Zudem irritierte der spanische Coach immer wieder mit seinen Aussagen. Der 43-Jährige hatte Anfang Februar sein Amt am Main angetreten. 

«Wir bewerten, wie wir Fußball spielen»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Albert wird nicht daran gemessen, ob wir am Ende der Saison die internationalen Plätze erreichen», sagte Krösche. «Wir bewerten, wie wir Fußball spielen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Es ist klar: Wir wollen die internationalen Plätze erreichen. Aber die Arbeit eines Trainers kann man nur mittel- und langfristig bewerten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg
Fußball-Bundesliga

Eintracht bei Riera-Debüt: Auch der «Boss» bleibt ohne Sieg

Der erste Sieg im neuen Jahr gelingt Eintracht Frankfurt auch mit dem neuen Trainer nicht. Zumindest sind beim 1:1 bei Union Berlin kleine Fortschritte zu erkennen.

07.02.2026

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt
Fußball-Bundesliga

Rosarot statt düster: Neu-Coach Riera startet in Frankfurt

Albert Riera hat als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt die Arbeit aufgenommen. Der 43-Jährige spricht von «goldenen Regeln» und einer «magischen Frage». Eine Neuordnung gibt's auf Kapitänsebene.

03.02.2026

Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer

Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.

30.01.2026

Eintracht-Sportchef Krösche: Wintertransfers nicht das Ziel
Fußball-Bundesliga

Eintracht-Sportchef Krösche: Wintertransfers nicht das Ziel

Kontinuität statt Veränderung ist das Ziel von Eintracht Frankfurt für die zweite Saisonhälfte. Das macht Sportvorstand Markus Krösche nun deutlich.

30.12.2024

Fußball

Eintracht-Sportchef Krösche übt nach 1:1 in Sofia Kritik

Eintracht Frankfurt gibt den Sieg nach dem Führungstor von Randal Kolo Muani noch ab. Sportchef Markus Krösche übt nach dem 1:1 im Play-off-Hinspiel in der Conference League in Sofia Kritik.

25.08.2023