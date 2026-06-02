Millionengeschäft

K+S kauft Salzgeschäft von polnischem Unternehmen

K+S will mit dem Kauf von Qemeticas Salzgeschäft in Polen und Deutschland wachsen. Der Deal soll im kommenden Jahr über die Bühne gegangen sein.

Der Kaufpreis hängt vom Geschäftsverlauf ab. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Kaufpreis hängt vom Geschäftsverlauf ab. (Archivbild)

Kassel (dpa) - Der Salz- und Düngerkonzern K+S verstärkt sich mit einem Zukauf in Europa. Er will das Salzgeschäft des polnischen Chemieunternehmens Qemetica mit Standorten in Janikowo (Polen) und Staßfurt (Sachsen-Anhalt) übernehmen, wie das im MDax notierte Unternehmen in Kassel mitteilte. Der Kaufpreis liege abhängig vom Geschäftsverlauf in den Jahren 2026 und 2027 zwischen 350 und 380 Millionen Euro.

Der Abschluss des Geschäfts soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen. Zur Finanzierung prüft K+S verschiedene Optionen. Der Verschuldungsgrad soll aber weitgehend unverändert bleiben. 

Durch den Zukauf entstehe Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa, so der Konzern. Der Schwerpunkt der zugekauften Standorte liege in der Herstellung von Salzspezialitäten etwa zur Wasserenthärtung sowie für die Lebensmittelindustrie. Im vergangenen Jahr habe der Umsatz bei rund 125 Millionen Euro gelegen.

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