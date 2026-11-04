Bergbau

K+S verschließt mehr als 100 Jahre alten Schacht

Seit der Stilllegung 1997 war der Schacht nicht mehr in Betrieb. Nun ist endgültig Schicht im Schacht: K+S hat ihn dauerhaft verschlossen. So wurde die mehr als 100 Jahre alte Anlage gesichert.

K+S hat die mehr als 100 Jahre alte Anlage nach eigenen Angaben dauerhaft verwahrt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
K+S hat die mehr als 100 Jahre alte Anlage nach eigenen Angaben dauerhaft verwahrt. (Symbolbild)

Bad Salzungen (dpa) - Der Kali-Konzern K+S hat nach eigenen Angaben einen mehr als 100 Jahre alten Schacht dauerhaft verschlossen. Eine Dichtung aus dem Tonmineral Bentonit und ein Betondeckel sollen verhindern, dass Wasser in die Grube eindringt, teilte das Unternehmen mit.

Es handelt sich um den Schacht Springen 1 im thüringischen Grubenfeld Merkers-Springen (Wartburgkreis). Der rund 394 Meter tiefe Schacht wurde 1908/09 angelegt und war zuletzt nicht mehr betriebsnotwendig. Ursprünglich diente er als Förder-, Material- und Seilfahrtschacht. Nach der Stilllegung der Anlage im Jahr 1997 wurden die übertägigen Anlagen und Schachteinbauten zurückgebaut.

Für die Sicherung wurde laut K+S eine 21 Meter lange Dichtung hergestellt. Die Schachtwand sei dafür mit einer eigens entwickelten, rund 40 Tonnen schweren Fräse vorbereitet worden. Das Gelände soll renaturiert werden. Der Bereich des Schachts bleibt für Kontrollen erhalten.

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