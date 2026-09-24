KSC-Boss Eggimann nach Sieglos-Serie: «Drehen nicht durch»

Karlsruhe (dpa/lsw) - Sportgeschäftsführer Mario Eggimann will sich vom durchwachsenen Saisonstart des Karlsruher SC nicht beirren lassen. «Wir werden keinen Millimeter abrücken von dem Weg, den wir eingeschlagen haben», sagte der Schweizer im Interview der «Badischen Neuesten Nachrichten». Der KSC hat unter seinem neuen Trainer Maximilian Senft aus den ersten sechs Partien in der 2. Fußball-Bundesliga nur fünf Punkte geholt und verbringt die Länderspielpause auf dem 14. Tabellenplatz.

«Pause kommt zum richtigen Moment»

«Insgesamt bin ich mit dem Auftreten der Mannschaft in den ersten Spielen überwiegend zufrieden, mit der Punkteausbeute nicht ganz», resümierte Eggimann. «Dennoch drehen wir - so wie auch im positiven Fall nach den ersten beiden Spielen - nun auch nicht im negativen Sinne durch.» An dem, was noch nicht funktioniere, werde man weiter hart arbeiten, erklärte der 45-Jährige.

«Wir haben viele junge Spieler, die auf dem Niveau zum ersten Mal so viele Minuten in den Beinen haben. Diese Pause kommt zum richtigen Moment, weil die Jungs sich diese Power nun wieder holen können», sagte Eggimann. Nach einem vielversprechenden Auftakt blieb der KSC zuletzt viermal in Serie sieglos und kassierte dabei drei Heimniederlagen. Trainer Senft, der einen aktiven und intensiven Fußball spielen lassen will, muss die erste Krise moderieren.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Neuer Stürmer? «Muss schon passen»

Ob die Karlsruher bis zum nächsten Liga-Spiel beim FC St. Pauli am 11. Oktober noch einen neuen Stürmer holen? «Das muss schon passen. Alle Spieler, die verfügbar sind, haben lange nicht gespielt. Wir wollen keinen Spieler holen, den wir acht Wochen aufbauen müssen, und dann ist Winterpause», erklärte Eggimann. «Wir müssen schon die Überzeugung haben, dass uns der Spieler sehr schnell physisch und auch von der Spielstärke her hilft.»