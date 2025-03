KSC-Coach Eichner: Vom Ulmer Trainerwechsel «überrascht»

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten SSV Ulm hat Coach Christian Eichner vom Karlsruher SC vor dem direkten Duell in der 2. Fußball-Bundesliga laut eigener Aussage «überrascht». Eine andere Herangehensweise erwartet der frühere Profi in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) unter der erstmaligen Leitung von Robert Lechleiter jedoch eher nicht.