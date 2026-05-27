2. Fußball-Bundesliga

KSC empfängt Inter Mailand zur Saisoneröffnung

Die Karlsruher dürfen sich in der Vorbereitung auf einen namhaften Gast im Wildpark freuen. Bei dem steht auch ein früherer KSC-Profi unter Vertrag.

Ende Juli ist Inter Mailand im Karlsruher Wildpark zu Gast. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Ende Juli ist Inter Mailand im Karlsruher Wildpark zu Gast. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Runde ein Testspiel gegen Italiens Meister Inter Mailand. Die Badener treffen im Rahmen ihrer Saisoneröffnung am 26. Juli um 16.30 Uhr im heimischen Wildpark auf die Nerazzurri, wie sie mitteilten. Bei Inter steht unter anderem der frühere KSC-Profi Hakan Calhanoglu unter Vertrag.

Der Trainingsauftakt der Karlsruher ist für den 28. Juni geplant - dann unter der Leitung von Maximilian Senft. Vergangene Woche hatte der KSC verkündet, dass der 36-Jährige vom österreichischen Erstligisten SV Ried kommt und die Nachfolge von Ex-Coach Christian Eichner antritt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KSC-Kapitän Wanitzek: Nach Karriere noch in die Kreisklasse
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Kapitän Wanitzek: Nach Karriere noch in die Kreisklasse

Karlsruhes Topspieler spricht in einem Interview über seine Zukunft. Er will noch mal mit seinem Bruder zusammen auflaufen. Seinen Verbleib im Wildpark hat der 32-Jährige nicht bereut.

28.03.2026

Karlsruher SC verlängert mit Co-Trainer
Fußball

Karlsruher SC verlängert mit Co-Trainer

Bei ungemütlichen Temperaturen und mit zahlreichen Ausfällen startet der KSC die Vorbereitung auf die Rückrunde. Assistent bleibt bis zum Saisonende Daniel Gordon.

03.01.2026

Becker bleibt beim KSC - Herthaner Pauls soll kommen
2. Fußball-Bundesliga

Becker bleibt beim KSC - Herthaner Pauls soll kommen

In der Führungsetage des Karlsruher SC gibt es weiter Bewegung. Geschäftsführer Becker verlängert, der bisherige Kaderplaner der Hertha soll im Wildpark als Sportdirektor anheuern.

15.05.2025

KSC-Profi Jensen kehrt zur Hertha zurück
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Profi Jensen kehrt zur Hertha zurück

Nach vier Jahren verlässt Mittelfeldspieler Leon Jensen den Karlsruher SC und spielt künftig wieder für Hertha BSC. Bei dem Hauptstadt-Verein kickte er schon in der Jugend.

14.05.2025

Fußball

Prominenter Gast zur Eröffnung: Klopp und Liverpool beim KSC

06.06.2023