KSC hat Ziel erreicht: Kein Freibrief für junge Talente

Karlsruhe (dpa/lsw) - Da die Kaderplanungen beim Karlsruher SC ohnehin noch auf einen neuen Sportgeschäftsführer warten müssen, denkt Trainer Christian Eichner nach eigenem Bekunden weiter von Spiel zu Spiel. Dass dort zuletzt in Louey Ben Farhat und Bambasé Conté Talente viel Spielzeit bekamen, ist laut KSC-Coach kein Zufall. «Junge Spieler haben bei uns in der Vergangenheit immer gespielt, wenn es gepasst hat», erklärte er vor der Partie gegen Preußen Münster am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).