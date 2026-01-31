2. Fußball-Bundesliga

KSC kassiert Rückschlag in Braunschweig

Die Karlsruher verlieren bei der Eintracht. Das entscheidende Tor fällt schon in der Anfangsphase. Ein Treffer der Badener wird nicht anerkannt.

Kevin Ehlers bejubelt seinen Treffer. Foto: Andreas Gora/dpa
Kevin Ehlers bejubelt seinen Treffer.

Braunschweig (dpa/lsw) - Nach drei Partien ohne Niederlage hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Dämpfer kassiert. Die Badener verloren bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und hängen weiter im Niemandsland der Tabelle fest. Kevin Ehlers (19. Minute) sorgte mit seinem Treffer bereits in der ersten Halbzeit für die Entscheidung. Ein Karlsruher Tor von Louey Ben Farhat in der 31. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Braunschweig ohne Kapitän

Kurzfristig verzichtete Eintracht-Coach Heiner Backhaus auf Kapitän Sven Köhler, der zu Grasshoppers Zürich in die Schweiz wechseln will. «Wir brauchen den vollen Fokus auf das Spiel. Wir brauchen Jungs, die das Stadion anzünden, die die Energie bündeln», sagte der Trainer. Entsprechend motiviert bestimmten die Niedersachsen über weite Strecken die Partie. Immer wieder erspielte sich die Eintracht Torchancen, doch sowohl Johan Gomez (32.) als auch Sidi Sané (45.+2) scheiterten am guten KSC-Schlussmann Hans Christian Bernat.

Opitz trifft nur den Pfosten

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste zwar den Druck, blieben vor dem Braunschweiger Tor aber zu harmlos. So verfehlten sowohl der eingewechselte Rafael Pinto Pedrosa (68.) als auch Fabian Schleusener (71.) den Eintracht-Kasten. Die beste KSC-Chance vergab Youngster Eymen Laghrissi, der in der 80. Minute frei stehend über das Tor schoss. Fast im Gegenzug verhinderte einmal mehr Bernat bei einem Konter den zweiten Eintracht-Treffer durch Robin Heußer. In der Nachspielzeit köpfte Karlsruhes Leon Opitz noch an den Pfosten.

