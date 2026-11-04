KSC schließt Geschäftsjahr mit Millionen-Überschuss ab

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat das Geschäftsjahr 2025/26 positiv abgeschlossen. Die ausgegliederte Kapitalgesellschaft des Fußball-Zweitligisten wies zum Abschluss einen Jahresüberschuss von 1,8 Millionen Euro auf, wie der KSC mitteilte. Die Erlöse stiegen auf 56,8 Millionen Euro, wodurch der Rekordumsatz aus dem vergangenen Jahr erneut leicht gesteigert werden konnte.

«Die positive Entwicklung ermöglicht es uns, gezielt in die Zukunft unseres Clubs zu investieren, sei es in die Förderung unserer Talente, die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für den Sport oder die nachhaltige Stärkung unserer Strukturen», sagte Geschäftsführer Michael Becker.

Als maßgeblichen Grund für das wirtschaftliche Wachstum nannte der KSC vor allem «die starke Nachfrage in den Public- und Hospitality-Bereichen bei Heimspielen» sowie erhöhte Werbe- und Transfererlöse. Auch dadurch erhöhte sich das Eigenkapital auf 15,3 Millionen Euro.