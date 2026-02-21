2. Fußball-Bundesliga

KSC-Sieg stärkt Eichner - Kieler Rapp unter Druck

Im brisanten Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen Holstein Kiel stehen beide Trainer im Fokus. Eichner darf aufatmen, für seinen Kieler Kollegen Rapp wird die Situation immer schwieriger.

Marcel Rapp (l) muss mit Kiel die nächste Niederlage hinnehmen, Christian Eichner (r) darf aufatmen. Foto: Uli Deck/dpa
Marcel Rapp (l) muss mit Kiel die nächste Niederlage hinnehmen, Christian Eichner (r) darf aufatmen.

Karlsruhe (dpa) - Beim Karlsruher SC kann Trainer Christian Eichner erst einmal aufatmen, sein Kollege Marcel Rapp von Holstein Kiel steht nach der Auswärts-Pleite unter Druck: In einem brisanten Krisenduell der 2. Fußball-Bundesliga setzten sich die Badener mit Doppelpacker Marvin Wanitzek und Louey Ben Farhat als Torschütze und Vorlagengeber mit 3:1 (1:0) durch.

Der in Kiel in der Kritik stehende Rapp musste die fünfte Niederlage nacheinander hinnehmen und rutscht mit seinem Team tiefer in Abstiegsgefahr. Angesichts eines verschossenen Elfmeters von Wanitzek (90.+1) hätte die Kieler-Niederlage sogar noch höher ausfallen können. Der Anschlusstreffer von Marcus Müller fiel in der Nachspielzeit viel zu spät (90.+6). 

Vor der Minuskulisse von 24.409 Zuschauern zeigte der KSC dagegen nach dem 1:5-Debakel in Nürnberg die erhoffte Reaktion. Eichner suchte mit fünf Wechseln in der Startelf die Wende – und wurde früh belohnt. Nach einem Konter und einem Zuspiel von Ben Farhat traf Kapitän Wanitzek zum 1:0 (8.). 

Marvin Wanitzek (l) sorgte mit dem frühen 1:0 für den perfekten KSC-Start. Foto: Uli Deck/dpa
Marvin Wanitzek (l) sorgte mit dem frühen 1:0 für den perfekten KSC-Start.

Routinier Wanitzek und Youngster Ben Farhat entscheiden die Partie 

Mitte der ersten Hälfte ging ein Schreckmoment für die Gastgeber zu ihren Gunsten aus. Schiedsrichter Felix Prigan nahm einen Elfmeterpfiff für die Kieler nach Ansicht der Videobilder zurück. Hyeok-Kyu Kwon hatte den Ball mit der Brust und nicht mit dem Arm gespielt.

Bei Regen und auf kaputtem Rasen prägte Kampf die Partie. Ben Farhat landete nach einem Zweikampf auf dem Weg zum Tor auf dem Grün. Der 19-Jährige rappelte sich aber auf und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (61.). Wanitzek legte nach und stärkte die Position von Eichner (83.). Nach dem indiskutablen Nürnberg-Auftritt hatte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann eine Jobgarantie für Eichner über dieses Heimspiel hinaus vermieden.

